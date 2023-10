information fournie par So Foot • 04/10/2023 à 10:48

Andy Carroll sous le charme d’Amiens

Au moins, il est bien dans ses pompes.

S’il n’a toujours pas fait trembler les filets depuis son arrivée en Picardie, Andy Carroll se sent pourtant tout à fait à l’aise dans la cité de François Ruffin, Emmanuel Macron et Jean-Pierre Pernault. « Quand mon agent m’a parlé d’Amiens pour la première fois, je lui ai dit : “Il faut aller voir à quoi ça ressemble.” Je suis venu voir la ville, le stade, les installations… Et ça m’a plu », a expliqué l’Anglais dans une interview pour L’Équipe .…

AHD pour SOFOOT.com