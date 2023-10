Andy Carroll a encore de beaux restes

Il est presque passé inaperçu.

Arrivée à Amiens dans une relative discrétion, Andy Carroll commence à trouver la bonne carburation dans la Somme. Déjà buteur avant la trêve, l’Anglais y est de nouveau allé de sa réalisation ce weekend avec un but contre Annecy. Sauf que cette fois-ci, l’ancien joueur de Liverpool a décidé casser l’internet avec un véritable banger qui a pris la forme d’une reprise de volée dans 40 mètres sans réfléchir et rappelle ses plus belles heures, en plus de donner beaucoup d’espoir aux supporters picards.…

JF pour SOFOOT.com