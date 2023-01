Andrej Babis et Petr Pavel s'affronteront au 2e tour de la présidentielle tchèque

Des candidats à l'élection présidentielle lors d'un débat télévisé, le 8 janvier 2023 à Prague, en République tchèque ( AFP / Michal Cizek )

L'ex-Premier ministre Andrej Babis et le général Petr Pavel, arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle en République tchèque, s'affronteront les 27 et 28 janvier lors du second tour du scrutin.

M. Babis a obtenu 36,02% et M. Pavel 34,38%, tandis que l'économiste Danuse Nerudova est arrivée en troisième position avec 13,85 % après le décompte de 90% des voix, selon les résultats publiés par l'Office statistique tchèque.

Aucun des cinq autres candidats n'a dépassé 7% des voix.

Le gagnant remplacera à la tête du pays Milos Zeman, un vétéran de la politique connu pour son franc-parler et son goût pour l'alcool, dont le dernier mandat s'achève en mars.

Le vainqueur devra faire face à une inflation record et à des déficits exorbitants des finances publiques en raison de la guerre en Ukraine, alors que la République tchèque vient d'achever sa présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.

Andrea Knoblochova, électrice de Prague, a déclaré samedi qu'elle souhaitait un président "expérimenté, impartial et honnête" qui devrait "être représentatif et avoir un bon point de vue en matière de politique étrangère".

"Il devrait certainement être plus discret et humble en politique étrangère", a-t-elle ajouté.

- Restaurer la dignité de la fonction -

Magnat des affaires et ancien Premier ministre M. Babis, 68 ans, est la cinquième personne la plus riche de la République tchèque, selon le magazine Forbes.

Parachutiste, M. Pavel, 61 ans, s'est fait connaître pour avoir porté secours à des soldats françaises assiégés par les Serbes lors de la guerre en Bosnie en 1993.

L'ancien Premier ministre tchèque Andrej Babis, candidat à la présidentielle, lors d'une conférence de presse, le 9 janvier 2023 à Pruhonice ( AFP / Michal Cizek )

Votant dans son village natal de Cernoucek, au nord de Prague, M. Pavel a déclaré que l'objectif principal était de restaurer la dignité de la fonction présidentielle après les dix ans de mandat de M. Zeman.

"Nous devrions également établir une communication normale et essayer d'obtenir des résultats non pas par la confrontation mais par la coopération", a-t-il ajouté.

M. Babis, qui a voté à Pruhonice, au sud de Prague, a déclaré qu'il comptait sur son expérience politique pour le mener à la victoire.

"Je connais la plupart des présidents. Et mon avantage est que je sais de quoi s'occupent tous les ministères", a-t-il ajouté.

Les sondages suggéraient avant l'élection que M. Pavel battrait M. Babis s'il l'affrontait au second tour.

- "Plus diplomate" -

Le rôle du président tchèque est essentiellement cérémoniel, mais le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la banque centrale et les juges constitutionnels, et fait office de commandant en chef des forces armées.

Mais M. Zeman, un homme politique controversé qui a un jour avoué boire quotidiennement six verres de vin et de trois verres d'alcool fort, a exploité à plusieurs reprises les failles de la constitution pour accroître son influence.

Après un vendredi très animé dans les bureaux de vote, la journée de samedi a été beaucoup plus calme, avec quelques promeneurs de chiens ou quelques clients de magasins qui se sont présentés dans une école du centre de Prague.

Anna Nina Schumannova, une habitante de Prague, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le nouveau président "soit plus diplomate" que M. Zeman.

"Il ou elle devrait être fiable, penser à tous les gens, faire prospérer et développer notre pays, assurer la paix et rendre nos enfants heureux", a-t-elle déclaré à l'AFP.