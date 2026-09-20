Andreas Christensen absent plusieurs semaines ?

Touché, coulé. Malgré la victoire du Barça face à Séville (1-3), Hansi Flick a de quoi tirer la tronche. Le trentenaire Andreas Christensen a quitté la pelouse avant l’heure de jeu en raison d’une douleur à l’arrière de la cuisse gauche . Comme l’indique Mundo Deportivo , le coach allemand a confirmé une blessure musculaire et a annoncé que le joueur serait absent « plusieurs semaines. »

Même si le bonhomme est loin de l’assurance de Carles Puyol, le natif de Lillerød est l’un des éléments défensifs majeurs du onze du Barça. L’international danois était d’ailleurs convoqué pour affronter la Norvège, le pays de Galles et le Portugal dans le cadre de la Ligue des nations.…

SW pour SOFOOT.com