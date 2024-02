Andreas Brehme, héros maudit du foot allemand

Andreas Brehme s’est éteint dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 63 ans. En 1990, il avait offert à l’Allemagne sa troisième Coupe du monde en inscrivant l’unique but d’une finale soporifique face à l’Argentine. Sa vie d’après aura été plus chaotique, entre un divorce, un retrait de permis pour conduite en état d’ivresse et des dettes à cause de mauvais placements.

→ Ce papier est tiré du So Foot #121 sorti en kiosques en octobre 2014. Le début d’article de l’époque a été légèrement modifié.

À quelques mois du coup d’envoi de son Euro, à un moment où sa sélection ne fait plus beaucoup rêver, l’Allemagne pleure encore une de ses légendes. Deux ans et demi après la disparition de Gerd Müller et six semaines après la mort de Franz Beckenbauer, c’est Andreas Brehme qui est s’est éteint à l’âge de 63 ans dans la nuit de lundi à mardi. L’illustre défenseur a succombé à un arrêt cardiaque. Il était un héros du foot allemand, alimentant au passage une théorie en vogue outre-Rhin laissant entendre que ces géants seraient victimes d’une malédiction. Des exemples ? En 1954, Helmut Rahn, auteur d’un doublé contre la Hongrie, offre son premier titre mondial à la RFA. Dans la foulée, on le retrouve régulièrement dans la rubrique faits divers : Helmut se saoule, Helmut en garde à vue, Helmut met sa bagnole en vrac, Helmut allume ses clopes avec des billets de banque……

Tous propos recueillis par TP, CT, AF, CAL et JPS, sauf mentions.







→ Ce papier est tiré du So Foot #121 sorti en kiosques en octobre 2014. Le début d'article de l'époque a été légèrement modifié.

Par Thomas Pitrel, en Bavière, avec Ali Farhat, à Bonn, Côme Tessier, Javier Prieto-Santos et Charles Alf Lafon pour SOFOOT.com