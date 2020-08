Andrea Pirlo, nouvel entraîneur de la Juventus, fait le grand saut

Sans même avoir eu le temps de commencer sa carrière d'entraîneur et de s'asseoir sur un banc, Andrea Pirlo s'apprête à poses ses fesses sur celui de la grande Juventus pour remplacer au pied levé un Maurizio Sarri licencié. Folie, idée de génie ou tout simplement sexy ?

UFFICIALE ? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ? https://t.co/gFxYuC28cj#CoachPirlo pic.twitter.com/6xWUAJ5u19 -- JuventusFC (#Stron9er ?????????) (@juventusfc) August 8, 2020

Un diplôme en poche, et... c'est tout

Mauricio Pochettino ? Simone Inzaghi ? Massimiliano Allegri ? Roberto Mancini ? Zinédine Zidane ? Rudi Garcia ? Antoine Kombouaré ? Non, non, non, non, non, non et non. Peut-être plus tard pour certains d'entre eux mais aujourd'hui, non. Car Andrea Pirlo, tout simplement. Naturellement, esthétiquement, immédiatement et presque logiquement.Ce samedi, au lendemain de l'élimination par Lyon en huitièmes de finale de Ligue des Champions, la Juventus a donc réalisé le deux en un en moins de temps qu'il faut pour l'écrire.Maurizio Sarri, son Scudetto d'honneur et sa philosophie tactique qui n'a pas fait évoluer la Vieille Dame après une saison perturbée par le coronavirus. Bonjour "", sa pilosité faussement décontractée et son élégance globale.En écho à sa popularité à Turin, beaucoup de supporters et de joueurs ont déjà applaudi cette nomination. À commencer par son pote Gianluigi Buffon, qui n'a pas attendu pour tweeter sa joie. Pourtant, celui qui devait prendre en charge les moins de 23 ans du club dispose d'un inconvénient de taille en apparence : Pirlo n'a absolument jamais coaché. Ni de près, ni de loin. Ni chez les amateurs, ni chez les professionnels. Ni en tant qu'adjoint, ni en tant que spécialiste des coups de pied arrêtés. À peine vient-il d'obtenir son diplôme UEFA A (en 2018) et de commencer à réunir dans sa propre réflexion