André Onana, un lourd héritage à portier

Ce samedi, André Onana sera seulement le deuxième gardien né en Afrique à être titulaire dans une finale de Ligue des champions. Passé par la Fondation Eto'o avant de s'envoler pour l'Europe, le portier camerounais en a traversé, des épreuves. Portrait d'un gardien qui n'aime pas jouer dans les buts.

Le 30 mai 1984, Alan Kennedy transforme le cinquième tir au but de Liverpool et offre la victoire aux Reds , au bout de la première finale de Coupe des clubs champions de l’histoire à s’être finie à la « loterie » (selon certains sélectionneurs) et la quatrième pour le club de Liverpool. Si l’Anglais s’est retrouvé dans cette position, c’est parce que Bruce Grobbelaar, grâce à sa technique des « jambes en spaghetti » , venait de forcer les Romains Bruno Conti puis Ciccio Graziani à envoyer leurs tentatives au-dessus de son but. Avec ce sacre, le portier zimbabwéen devenait le premier gardien né en Afrique à soulever le Graal. Et depuis… plus rien. Seul l’immense Tony Sylva, même pas titulaire avec Monaco, est retourné en finale en 2004. Samedi, le natif de Durban en Afrique du Sud pourrait avoir un successeur en la personne d’André Onana, 27 ans. « Un honneur pour toute l’Afrique et pour le Cameroun » , affirme le légendaire Thomas Nkono.

De la Fondation Eto’o au gratin des gardiens

Cette ultime rencontre de la saison, probablement la plus importante de sa carrière en club, pourrait ponctuer en beauté une saison magistrale, notamment en Ligue des champions. « André Onana fait partie des quatre ou cinq meilleurs gardiens du monde en ce moment, cela me semble évident. Il y a Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, même s’il est blessé depuis quelques mois, Alisson Becker, et Onana » , tranche Joseph-Antoine Bell, un de ses prédécesseurs de prestige dans les cages des Lions indomptables . « Aujourd’hui, André est dans la cour de Ter Stegen, Alisson, Ederson » , corrobore Fabrice Olinga, qui a partagé le maillot de la sélection avec lui. L’ancien de Malaga a aussi passé une bonne partie de son enfance avec Onana. Tous les deux nés en 1996, ils sont recrutés au milieu des années 2000 par la Fondation Samuel Eto’o, à Douala, et se lient d’amitié, notamment lors des voyages en Espagne.…

Tous propos recueillis par LT, sauf ceux de Bell par Alexis Billebault et ceux d'Aboubakar et d'Onana comme mentionné.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com