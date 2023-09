André Onana prend la parole après son retour en sélection

Rigobert Song a dû apprécier.

De retour en sélection après avoir pris sa retraite internationale en décembre 2022, André Onana a justifié son choix ce lundi 4 septembre. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le gardien des Lions indomptables revient sur les derniers mois, au cours desquels il a « été confronté à des épreuves marquées par l’injustice et la manipulation ». Soulignant que « [s] on amour et [s] on attachement inébranlables envers [s] a patrie, le Cameroun demeurent intacts », il affirme aussi qu’il a fait face à « la manipulation, le mensonge et à l’abus de pouvoir ».…

JF pour SOFOOT.com