André : «C'est une grosse déception»

Perte de maîtrise. Aïe, Lille a démarré sa campagne de Ligue des champions par une défaite contre le Real Betis (2-3). Même si le Losc est parvenu à mener deux fois au score, une tête de Marc Batra (49 e ), puis une perte de balle de Hákon Haraldsson (53 e ) et le carton rouge d’Ethan Mbappé (56 e ) ont eu raison de la bonne entame de match des Nordistes. Benjamin André, son capitaine, a imputé ce revers au quart d’heure qui a suivi le retour de mi-temps des Dogues. « C’est le retour de la mi-temps, je pense qu’on a eu un quart d’heure où on est passés complètement à travers , » a commenté le milieu de terrain au micro du diffuseur.

« On avait fait le plus dur »…

UL pour SOFOOT.com