André Boïs, ex-président de l’OGC Nice, est décédé

L’ancien président de l’OGC Nice, André Boïs, est décédé ce lundi à l’âge de 85 ans. Pour rappel, il avait dirigé le Gym de 1991 à 1997, et avait repris un club au plus mal suite à sa rétrogradation en deuxième division et à son dépôt de bilan. Lors de sa dernière interview, donné à Nice-Matin , lorsqu’on lui demandait comment il avez trouvé le club en arrivant il avait répondu ainsi : « Vide. Il ne restait plus rien. Plus d’argent, plus d’équipements, plus de ballon. On a joué le premier match avec les ballons de l’AS Vence. »

Pendant son mandat, il est parvenu à remonter en première division avec un titre de champion de France de D2 en 1994 et la Coupe de France 1997, qui est à ce jour le dernier titre en professionnel des Aiglons.…

ARL pour SOFOOT.com