information fournie par So Foot • 27/11/2023 à 09:41

André Ayew revient sur son expulsion express pour son retour

Deux minutes chrono pour son retour en Ligue 1.

On n’a pas vu André Ayew très essoufflé après le match Nantes-Le Havre (0-0). Lui qui faisait son grand retour en Ligue 1 a été exclu 2 minutes et 24 secondes après son entrée en jeu et une faute sur le Nantais Eray Cömert. Après le match, le Ghanéen s’est défendu : « Il n’y avait aucune intention de faire mal, surtout pour mon retour. » …

LP pour SOFOOT.com