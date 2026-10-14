Andoni Iraola tente de sauver le soldat Barcola

Déjà dans le creux de la vague. Bradley Barcola est un jeune footballeur qui a coûté 140 millions d’euros à son nouveau club et qui évolue dans le championnat le plus médiatisé du monde. Alors naturellement, lorsqu’il ne se montre pas décisif au bout de six rencontres , les critiques commencent à pleuvoir.

L’ancien du PSG peut néanmoins compter sur le soutien de son coach Andoni Iraola, qui l’a ardemment défendu en conférence de presse mardi, à la veille de la rencontre face au LASK Linz en C1 : « L’autre jour, si Lewis Koumas met le but, ça fait une passe décisive pour Bradley Barcola. C’est un bon joueur, il joue bien, il produit beaucoup. Parfois, on est trop concentrés sur ces statistiques. Sa performance serait exactement la même, mais nous dirions tous « oh, il a très bien joué avec une passe décisive » ». …

MB pour SOFOOT.com