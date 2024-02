Ancienne légende de la Fiorentina, Kurt Hamrin est décédé

La Suède est en deuil.

Né en 1934 à Stockholm, Kurt Hamrin s’est éteint ce dimanche près de Florence en Italie, à l’âge de 89 ans. Un lieu sans doute pas par hasard, puisque l’ancien attaquant qu’il a été durant une carrière longue de 21 ans est devenu une légende de la Fiorentina. Neuf années passées là-bas entre 1958 et 1967, 362 matchs pour 208 buts, voilà de quoi vous placer un bonhomme. Il était également le dernier joueur encore en vie de la finale du Mondial 1958 entre la Suède et le Brésil, remporté par ce dernier et emmené par Pelé. Tout naturellement, la Fio a réagi à la nouvelle sur ses réseaux sociaux. « Le président Commisso, sa famille, les dirigeants et toute l’équipe de la Fiorentina s’associent à la douleur de la famille et du monde du football à l’occasion du décès de Kurt Hamrin, une légende du football et de la Fiorentina, dont le record de buts marqués sous le maillot violet était détenu par lui » , a-t-on pu lire.…

AL pour SOFOOT.com