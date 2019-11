Ancien bastion de l'esclavagisme aux Etats-Unis, la ville de Montgomery installe son premier maire noir

La ville d'Alabama, qui fut la capitale des Etats confédérés puis un symbole du combat pour les droits civiques, reste marquée par les tensions intercommunautaires.

Aux dates marquantes de l'histoire de Montgomery, il faudra ajouter celle du 12 novembre 2019 : c'est aujourd'hui qu'est entré en fonction le premier maire noir de cette ville du Sud des Etats-Unis, symbole de la ségrégation. Trois choses à savoir sur Steven Reed, le nouveau maire démocrate de la ville.

Qui est Steven Reed ?

Bien qu'il soit décrit outre-Atlantique comme un novice en politique, Steven Reed, 45 ans, ne vient pas exactement de nulle part. Son père, Joseph L. Reed, devint en 1975 l'un des premiers conseillers municipaux noirs de Montgomery, quinze ans après avoir été arrêté lors d'un sit-in pour les droits civiques et après avoir rencontré Martin Luther King à cette occasion. Il prend plus tard la tête de la conférence démocrate de l'Alabama, la plus vieille organisation politique noire de l'Etat.

Cet engagement expose la famille aux pressions, selon le frère de Steven Reed, Joe, cité par le journal local Montgomery Advertiser avant l'élection, qui dit se rappeler avoir entendu des menaces de mort avant ses 10 ans :

« Des gens appelaient chez nous et disaient toute sorte de choses dingues, de mauvaises choses. »

Jeune adulte, Steven Reed choisit d'étudier à l'université Morehouse, à Atlanta, en Géorgie. Il y fait un cornerback (défenseur) « undersized » qui contraste avec les gabarits du reste de l'équipe de football, mais surtout, il étudie sur les bancs qu'ont usés avant lui Martin Luther King et Maynard Jackson, élu premier maire noir d'Atlanta en 1974.

