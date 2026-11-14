Ancelotti très remonté contre l'arbitrage après la défaite du Brésil

Sourcil froncé. Non content d’avoir vu sa Seleçao se faire dicter sa loi par le Japon à Singapour, Carlo Ancelotti en avait gros sur la patate après la rencontre . Avec une cible bien identifiée en tête : Jansen Foo, l’arbitre singapourien ayant dirigé la rencontre . « Le résultat a été conditionné par l’attitude de l’arbitre, qui ne sifflait pas les fautes. Mais ce n’est pas sa faute : c’était un match de haut niveau et je pense qu’il n’avait pas l’expérience nécessaire pour diriger une rencontre de ce calibre » , a-t-il balancé, visiblement pas encore redescendu de son expulsion en fin de match aux côtés de Raphinha (sorti quelques instants plus tôt).

Et l’Italien de poursuivre : « Sur le deuxième but, il y avait une faute sur Vini. L’équipe a alors un peu décroché, elle s’est arrêtée de jouer parce qu’elle pensait que l’arbitre allait siffler la faute. » Pas de quoi faire oublier à Ancelotti de retenir du positif de cette rencontre, avant de défier Singapour dans quelques jours : « C’est dommage, mais nous devons retenir les choses positives de notre prestation. Il y en a beaucoup. Certains joueurs disputaient leur premier match et ont montré de belles qualités. Pendant 70 minutes, l’équipe a été à la hauteur sur le terrain. » …

TB pour SOFOOT.com