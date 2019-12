Ancelotti sourit, Arteta coince et Chelsea foire son boxing day

Fortunes diverses à l'occasion de ce 26 décembre pour les petits nouveaux des bancs de Premier League : alors que Carlo Ancelotti fêtait sa première à Everton avec une victoire sur Burnley (1-0), Mikel Arteta a vu ses Cannonniers galérer à Bournemouth (1-1). Mais ça ne peut pas être pire que ce qu'a vécu Chelsea à domicile contre Southampton (2-0). Coup de coeur de l'après-midi pour Jordan Ayew, qui a fait plier West Ham avec la manière (2-1).

Aston Villa 1-0 Norwich

Bournemouth 1-1 Arsenal

C'était incontestablement le match de la peur entre Villa (18) et Norwich (19). Et malgré leurs 4 matchs sans victoires (et 3 défaites consécutives), ce sont bien lesqui s'en sont sortis. Les visiteurs ont bien poussé à l'image de la barre touchée sur corner par Sam Byram (18). Mais en deuxième, Jack Grealish a perforé la défense deset servi l'entrant Conor Hourihane pour le seul pion de la rencontre (64). Le hold-up qui va bien, avec une grosse partie de Tom Heaton pour sauver les trois points.Avec un match de plus, Villa recolle à un point du premier non relégable West Ham.C'est une évidence, Mikel Arteta n'a pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com