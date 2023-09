Ancelotti : « J’ai pleuré pendant 3 heures »

Un petit rigolo.

En conférence de presse ce samedi à la veille du derby madrilène, Carlo Ancelotti s’est amusé d’une question sur Jude Bellingham. Victime de douleurs à l’estomac, le buteur en série du début de saison madrilène, avec six buts en six matchs, avait séché l’entraînement vendredi. Interrogé pour savoir comment il avait vécu cette absence, l’entraîneur italien rigole. « J’ai pleuré pendant trois ou quatre heures, répond Carlo Ancelotti, avant d’être beaucoup plus sérieux. Non, il s’est reposé et a bien récupéré. Il ne se sentait pas bien jeudi, mais il s’est entraîné normalement aujourd’hui. Il sera de la partie. » …

AEC pour SOFOOT.com