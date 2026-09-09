Ancelotti : «Il faut être capable de gérer la frustration»

Une défaite remplie de Betis(es) ? Alors qu’il avait fait le plus dur en menant au score à deux reprises contre le Real Betis de Manuel Pellegrini, Lille s’est sabordé en début de seconde mi-temps et s’est incliné à domicile contre Séville (2-3). Davide Ancelotti, entraîneur du Losc, a retenu deux aspects dans la prestation de son équipe. Le premier, c’est la première période aboutie des Dogues. Au micro de Canal +, l’entraîneur de 37 ans a abordé ces « bonnes choses » : « « O n a posé beaucoup de problèmes au Betis en première mi-temps, en jouant un football qui nous plaît. On veut jouer comme ça. »

« Gérer la frustration »

Mais le deuxième aspect mis en avant, c’est le sabordage de ses joueurs, qui ont encaissé deux buts et ont écopé d’un carton rouge dans le quart d’heure qui a suivi le retour des vestiaires : « Dans cette compétition, il y a beaucoup de moments dans les matchs où ce n’est pas toujours à toi de faire le match. Il faut être capable de gérer la frustration. Aujourd’hui, on n’en a pas été capables. » En conférence de presse, rapportée par L’Équipe , le jeune italien a évoqué ces « petites erreurs payées très chères » . « Cela va nous servir pour la suite, » a-t-il préféré positiver.…

UL pour SOFOOT.com