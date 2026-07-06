Ancelotti explique pourquoi Vinicius n’a pas tiré le penalty

Le temps des explications. Éliminé par la Norvège (1-2) dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1990 (contre l’Argentine de Maradona à Turin à l’époque), le Brésil doit des excuses et des justifications à ses supporters. À commencer par le penalty raté par Bruno Guimaraes dans le premier quart d’heure. Mais pourquoi Vinicius ne s’est-il pas avancé en direction du petit point blanc ? Ancelotti a expliqué cette décision.

« Bruno tire mieux que moi »

« Nous avons fait des statistiques de l’année passée (…) Le meilleur tireur de penalty était Neymar , suivi d’Igor Thiago, puis de Raphinha, puis Bruno Guimaraes et enfin Gabriel Martinelli » , a détaillé le technicien italien. Et comme ni Neymar, ni Igor Thiago et ni Raphinha n’étaient sur le pré à ce moment-là du match, c’est le milieu de Newcastle qui s’en est chargé. Visiblement, Vinicius n’était même pas dans le top 5 des tireurs auriverde .…

VM pour SOFOOT.com