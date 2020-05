Analyse tactique du rôle du libero

Il a donné sa légende à Franz Beckenbauer, une carrière internationale à Laurent Blanc et même un Ballon d'or à Matthias Sammer. Pendant plus d'un demi-siècle, le libero a épousé toutes les évolutions tactiques avant d'être poussé vers la sortie dans les années 1990 avec la généralisation de la défense en zone. Reste une histoire, et le nom de poste le plus classe que le foot ait enfanté.

Picchi, "le défenseur des défenseurs"

Bras tendus et torse bombé, les onze Allemands effectuent fièrement le salut hitlérien face à la tribune présidentielle du stade de Colombes, ce 9 juin 1938. Cinq jours plus tôt, ils ont pourtant buté sur une surprenante équipe suisse (1-1) en huitièmes de finale du mondial français. La règle de l'époque veut que la rencontre soit rejouée. Personne n'imagine les Helvètes tenir tête à cette Allemagne une seconde fois. D'autant plus que celle-ci s'est renforcée trois mois avant en incorporant cinq artistes autrichiens à la suite de l'Anschluss. À la puissance germano-autrichienne, la Nati n'a que sa vaillance à opposer et un système de jeu aussi défensif que révolutionnaire. Ironie de l'histoire, ce schéma germe dans la tête de son sélectionneur autrichien, Karl Rappan. Pour contrer le WM allemand, il érige un mur hermétique avec trois lignes de trois et un défenseur décroché devant le gardien. Exemptée de marquage, cette sentinelle intervient en dernier recours. Rappan a théorisé un jour son invention dès sa prise de fonction :Avec ce principe, la Suisse fait chuter l'Allemagne (4-2). Encore groggy par la défaite, face à la tribune principale, les représentants vaincus du nazisme ne lèvent qu'à moitié le bras droit, certains le laissent même le long du corps. L'orgueil national-socialiste sort touché de la leçon tactique infligée par Rappan. Son défenseur décroché apparaît alors comme un poste sans nom. On sait juste que son modèle originel s'appelle Stelzer... Adolf de son prénom.Le Suisse a été sans le savoir la matrice d'un poste amené à devenir la norme pendant plus de trente ans. Mais si le libero a Karl Rappan pour père biologique, son tuteur légal reste Helenio Herrera. En 1960, le Franco-Argentin quitte le banc du FC Barcelone pour l'Inter. Fils d'anarchistes espagnols réfugiés