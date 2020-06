So Foot • 13/06/2020 à 06:01

Analyse de la victoire de l'Allemagne au Mondial 90

Si le mondial 1090 est malheureusement l'un des plus moches de l'histoire, avec une qualité de jeu parfois médiocre et un niveau d'agressivité exagéré, une chose est sûre : l'Allemagne n'a pas volé son titre. Au contraire, c'était tout simplement la meilleure équipe de cette Coupe du monde.

Ça pète dans le vestiaire allemand ! Franz Beckenbauer est furax. Dans les entrailles du San Siro, il claque si violemment la porte qu'elle manque de fracasser le visage d'un membre de son staff. Encore une des légendaires colères "kolossales" du Kaiser ? Oui. Mais ça sera la seule de sa Coupe du monde. Il y aura bien sûr des coups de gueule aboyés du banc de touche. Mais pas de fracas volcanique comme celui de ce 1juillet 1990 juste après que saait éliminé la Tchécoslovaquie en quarts (1-0).Beckenbauer et la: exigence, professionnalisme, humilité... L'unique grosse gueulante de Kaiser Franz avait été salutaire et avait bien remis son équipe d'équerre. Mais pas la peine d'en rajouter. Parce que le groupe vit bien ! Cette phrase idiote qui transpire de toutes les équipes du monde depuis la nuit des temps est ce coup-ci bien réelle.insistera Beckenbauer.Juste après la victoire finale de cette RFA 1990,confirmera avec un article laudateurcequi avait propulsé les Allemands à leur troisième couronne mondiale. Même la rivalité entre Matthäus et Klinsmann s'était estompée durant la compète. Ce n'est pas entièrement un hasard si dans les années 2000, alors que l'équipe d'Allemagne dépressive était en perdition, la fédé allemande avait nommé deux héros de 1990, Rudi Völler puis Jürgen Klinsmann, au poste de sélectionneur. Histoire sans doute d'insuffler cet