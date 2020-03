Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Anaïs Bescond décroche l'argent au sprint Reuters • 05/03/2020 à 19:38









Anaïs Bescond décroche l'argent au sprint par Matthieu Cointe (iDalgo) Anaïs Bescond peut enfin sourire. Un mois après des championnats du monde ratés pour les Bleues, la Française se console avec une belle deuxième place au sprint à Nove Mesto. La triple médaillée olympique n'a pas été perturbée par le contexte difficile de l'épreuve, disputée à huis clos cet après-midi. Elle a été parfaite au tir (10/10), malgré des conditions venteuses défavorables. Elle termine derrière l'Allemande Denise Hermann (+27"2), aussi auteure d'un sans-faute et plus à l'aise sur ses skis. La Tchèque Marketa Davidova complète le podium. Rapide mais moins précise au tir (7/10), Justine Braisaz obtient quant à elle la 10e place de la course. Leader actuelle de la Coupe du monde, Dorothea Wierer s'est ratée et se classe au 24e rang.

