Amputée après un choc toxique lié à une cup menstruelle

Comme tous les mardis, et jeudis, Sandrine Graneau passera sa journée à faire de la rééducation. Garder une position statique, marcher dans le sable ou sur des graviers, il y a tant de choses à réapprendre depuis que des tubes en métal ont pris, dans ses baskets, la place de ses pieds. Les deux ont été amputés, le 11 juin, trois semaines avant l'ablation d'une partie des doigts de ses mains.Si Sandrine la pimpante doit faire le deuil de ses membres et avec eux de sa vie d'avant, c'est que cette infirmière de 36 ans a été victime d'un choc toxique menstruel. Récemment, ce syndrome a fait couler beaucoup d'encre avec le décès en Belgique de Maëlle, 17 ans, dont l'infection a été causée par un tampon. Mais elle peut aussi être liée à l'utilisation d'une cup menstruelle - une coupe en silicone, avec une forme d'entonnoir pour recueillir le sang. Sandrine ne le sait que trop bien, elle qui prend la parole, ni pour faire peur, ni pour dire d'y renoncer, mais pour que chacune d'entre nous soit mieux protégée. De son côté, l'agence de sécurité sanitaire Anses, appelle à ce qu'une « information plus claire » soit délivrée aux femmes.« La toxine se diffusait dans mes reins, mes poumons, mon foie »« Quand j'entends que l'infection est liée à un mésusage des cups et tampons par les femmes, cela me met hors de moi, tant les informations que l'on nous donne varient. Prenez les cups, selon le fabriquant, il est écrit sur les notices que l'on peut les garder 4, 6, 8 ou 12 heures ! Comment on s'y retrouve là-dedans ? s'exclame-t-elle. Pourquoi un temps d'utilisation clair et net n'est-il pas indiqué en gros ? Après tout, on le fait bien sur les paquets de pâtes. »Elle ne sait pas combien de temps, en ce jour d'avril, elle a gardé la sienne. Plusieurs heures, assurément. L'habitante de Loire-Atlantique était en fin de règles, il fallait faire dîner les enfants... Et puis, dans la ...