information fournie par So Foot • 16/11/2023 à 11:56

Amnesty International publie un rapport accablant sur la situation au Qatar

C’est bien simple : un an après, rien n’a changé.

Le 20 novembre prochain marquera le premier anniversaire du début de la Coupe du monde la plus controversée de l’histoire. Un an après avoir publié un premier rapport en amont du Mondial, Amnesty International en publie ce jeudi un autre, intitulé A Legacy in Jeopardy , qui se penche sur l’inaction du Qatar en matière d’avancées des conditions de travail des travailleurs migrants depuis la fin de la compétition. L’ONG considère en effet que si des efforts avaient bien été faits en amont, « les avancées sont restées au point mort depuis la fin du tournoi » .…

JF pour SOFOOT.com