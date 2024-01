Amir Abdou, le faiseur de miracles

Après les Comores, c’est avec la Mauritanie qu’Amir Abdou est parvenu à réaliser un exploit historique, avec une première qualification en huitièmes de finale. Mais quel est son secret ?

Il y a ceux qui parlent, ceux qui agissent et ceux qui font les deux, comme Amir Abdou. « Demandez à Djamel Belmadi » , c’est une punchline devenue iconique que le tacticien franco-comorien avait lâchée avant le décisif Mauritanie-Algérie. « En disant ça, il a été très bon. Il a réussi à inverser la pression en la faisant passer du côté algérien » , explique Salim Ben Boina, qui connaît bien le personnage, puisqu’il a été son sélectionneur aux Comores pendant plus de sept ans. La suite, on la connaît : une victoire inattendue de la Mauritanie – la première de son histoire à la CAN – synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Une surprise ? Pas vraiment, selon Youssouf M’Changama. « Amir et ses joueurs n’avaient pas de pression, ils avaient tout à gagner et rien à perdre » , souligne son ancien trequartista comorien. Un exploit retentissant, mais le bourreau de Belmadi n’en est pas à son coup d’essai.

Propos de Ben Boina et de M'Changama recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com