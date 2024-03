AmineMaTue, le porte-drapeau français d'un autre football

Habitué à casser internet, AmineMaTue a récidivé ce lundi en étant nommé président de l'équipe de France de la Kings World Cup de Gerard Piqué. Mais comment cet amoureux du PSG est passé de Twitter et des live GTA V à des featurings avec Zidane et Neymar ?

Assis aux côtés de Neymar, AmineMaTue bafouille, puis quitte la pièce pour le bureau de Gerard Piqué. Quelques instants plus tard, il en sort et toise cette fois le Brésilien, qui lui répond par un petit pont (avec les mains, blessure oblige). Depuis lundi 18 mars, ce kamoulox visuel est bien réel, puisqu’il s’agit d’un trailer pour la Kings World Cup, organisée par le gourou du métafoot Gerard Piqué, et qui verra le streameur français présider l’équipe de France, tandis que Neymar occupera le même poste côté Seleção . Le dernier projet footballistique d’une longue liste pour Amine, devenu en un an le troisième streameur de France derrière les intouchables Squeezie et Gotaga (lui aussi copain avec le Ney), et tête de gondole du ballon rond sur Twitch depuis plusieurs années. Pas mal pour cet amoureux du PSG qui, à la base, tapotait seulement des tweets sur le foot, le rap, et la politique.

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com