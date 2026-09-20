Amine Harit se confie sur le discours tenu par Bruno Genesio

Les mots bleus. Amine Harit , qui brille de nouveau avec l’OM, explique pour Téléfoot la méthode employée par Bruno Genesio pour pousser les troupes : « C’est un coach qui se base beaucoup sur la communication. Cette année on ne peut pas être à 99%, ça ne marchera pas. On doit donner le double et c’est ce qu’il essaie de faire passer comme message. Il nous dit que ce n’est pas facile mais qu’on sait jouer au football. »

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SW pour SOFOOT.com