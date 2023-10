information fournie par So Foot • 28/10/2023 à 23:58

Amine Harit : « Ça va être moi le Kobe Bryant de l’OM ! »

L’Amine des bons jours.

Auteur de son premier but de la saison jeudi, contre l’AEK Athènes, Amine Harit retrouve peu à peu ses sensations. Un soulagement pour l’OM et pour l’international marocain, qui s’était gravement blessé au genou il y a onze mois. Dans un entretien accordé à L’Equipe , il a révélé que l’autobiographie de Kobe Bryant l’avait beaucoup aidé pendant sa convalescence. « A un moment, tu te demandes, même si tu ne veux pas te l’admettre : “Vais-je revenir à mon meilleur niveau ?” Et là, il y a cette personne, paix à son âme, qui est une source d’inspiration incroyable. » …

QB pour SOFOOT.com