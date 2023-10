information fournie par So Foot • 22/10/2023 à 16:25

Amine Gouiri : « On ne doute pas, on sait que nous sommes de bons joueurs »

Amine des mauvais jours.

Seizième au coup d’envoi, le FC Lorient a profité de la réception de Rennes pour se relancer ce dimanche (2-1). Une nouvelle contre-performance pour les Rouge et Noir, qui n’ont gagné que deux petits matchs en neuf journées de Ligue 1. Les hommes de Bruno Génésio ont pourtant largement dominé les débats avec 70% de possession et vingt tirs à cinq. « On joue une mi-temps sur deux » , a déploré Amine Gouiri au micro de Prime Video.…

