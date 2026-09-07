Amine Gouiri fustige la première période de l’OM

Rester zen, vraiment possible à Marseille ? Alors que le Paris FC est venu chiper les trois points au Vélodrome ce dimanche soir (2-3), Amine Gouiri n’a pas caché sa déception quant à la première mi-temps phocéenne . Si l’ancien Lyonnais y est allé de son doublé pour remettre l’OM sur les rails, il n’a pas pu rattraper les (trop nombreuses) erreurs du reste de ses potes : « On ne peut pas gagner un match en faisant une entame comme ça. Ce n’est pas normal. Faire une entame comme ça à domicile, c’est inadmissible. »

Du charbon à la Commanderie

Le meneur offensif de la Canebière a toutefois tenu à rassurer tout le monde : tout le monde cravache à l’entraînement. « Personne ne triche, on bosse bien, explique le barbu. Certains n’avaient pas joué depuis longtemps, tout le monde n’est pas au même point physiquement. Mais il y a de belles choses avec la balle et sans. […] On va continuer à bosser, on travaille dans la même direction. »…

SW pour SOFOOT.com