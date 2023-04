information fournie par So Foot • 13/04/2023 à 22:30

Amine Boutrah : « La suite logique, c’est la Ligue 1 »

Grand artisan des belles performances du coleader Concarneau, Amine Boutrah commence à se faire un nom et voit les clubs de Ligue 1 lui faire les yeux doux. À 22 ans, le natif de Porto-Vecchio, joueur frisson de la saison en National, ne se fixe aucune limite.

Comment gères-tu l’exposition médiatique grandissante qui t’accompagne depuis quelques mois ?

Au début c’était bizarre, et on se chauffait avec Fahd (El Khoumisti) par exemple en se demandant comment on allait réagir lorsque l’on serait exposé. Parfois je fais le chaud, mais je prends ça à la rigolade avec ma famille ou encore mes coéquipiers. De toute façon, avec l’entourage que j’ai, c’est impossible pour moi de prendre la grosse tête.…

Propos recueillis par Diren Fesli pour SOFOOT.com