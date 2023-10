Amine Bassi : « Mon arrivée à Houston était une libération »

Sep 27, 2023; Fort Lauderdale, FL, USA; Houston Dynamo midfielder Amine Bassi (8) celebrates after winning the Lamar Hunt U.S. Open Cup Final against Inter Miami CF at DRV PNK Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports/Sipa USA - Photo by Icon sport

Sa dernière titularisation en France ? Une défaite 2-3 contre Fleury 91, avec la réserve du FC Metz. Onze mois plus tard, Amine Bassi facture treize buts pour le Dynamo de Houston, une Open Cup et des contours parfaits. Tout ce qu'il fallait pour mettre en valeur un mec qui, même à la cave, n'a jamais perdu le sourire. Entretien avant le dernier match de la saison régulière avant les play-offs.

Heureux d’ouvrir ton palmarès avec une Coupe des États-Unis ?

En venant ici, j’avais l’objectif de remporter des trophées, mais de là à marquer le but de la victoire en finale de l’Open Cup, je ne pouvais pas m’y attendre. Ça restera un bon souvenir. Il ne faut pas se tromper : cette compétition a de la valeur. C’est l’équivalent de la Coupe de France, puisque des équipes amateurs la disputent sur des tours de qualification. Avec le Dynamo, on est entré au troisième tour et il a fallu gagner six matchs pour arriver au bout.…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com