Amine Bassi chipe un trophée à la bande à Lionel Messi

Le transfuge de Ligue aux US qui brille n’est pas celui que vous croyez.

Sans Leo Messi, préservé, et alors qu’il avait la possibilité de remporter la première coupe des États-Unis (US Open Cup) de sa jeune histoire, l’Inter Miami s’est incliné en finale de la compétition deux buts à un face au Dynamo de Houston. Alors qu’ils recevaient leurs adversaires dans leur Lockhart Stadium, les hommes de Tata Martino ont vu Griffin Dorsey ouvrir le score à la 24 e minute avant qu’Amine Bassi – parti de Metz cet été – ne double la marque sur penalty à la 33 e minute. Sous les yeux de David Beckham et de Zinédine Zidane et malgré la réduction de l’écart par Josef Martinez à la 92 e , les coéquipiers de Sergio Busquets ont tout de même dû s’incliner. L’armoire à trophées du club de Leo Messi n’a donc toujours qu’un seul trophée, une Leagues Cup gagnée cette année.…

ARL pour SOFOOT.com