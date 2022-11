information fournie par So Foot • 19/11/2022 à 06:00

Amine Adli : " Ramener le bac à ma mère, c'était une fierté "

Blessé pendant de longs mois, Amine Adli est enfin de retour dans le groupe des Espoirs, qui affrontent la Norvège ce samedi (21h). L'occasion de prendre quelques nouvelles du percutant gaucher de 22 ans, directement passé de la Ligue 2 à la Bundesliga il y a un peu plus d'un an et qui est désormais entraîné par un certain Xabi Alonso.

"C'est la première fois qu'on est convoqués en même temps avec les Bleuets. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, donc on va d'abord essayer de rétablir le réseau rapidement." Amine Adli, au sujet de sa connexion 5G avec Manu Koné

Ça m'avait carrément manqué. Je suis très content de revenir en équipe de France, de pouvoir rejouer avec mes amis. Je n'étais pas stressé par l'attente de la liste. Je savais juste que si je n'avais pas été appelé, j'aurais continué à travailler davantage. C'était quelque chose qui devait se faire naturellement, je n'avais pas la pression.Il y a déjà beaucoup de joueurs très techniques. Ce que je dois faire, c'est apporter ma technique en mouvement, ma vitesse, mon jeu en redemande. Le coachveut que je sois très actif, ce qui colle à mon football. C'est comme ça, en percutant énormément, que j'arrive à créer des espaces et à faire la différence.J'espère ! C'est la première fois que nous sommes convoqués en même temps avec les Bleuets. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, donc on va d'abord essayer de rétablir le réseau rapidement. Mais la connexion ne se perd pas, c'est sûr. Rien qu'en deux séances d'entraînement, on a réussi à retrouver nos marques. C'est une vraie fierté de voir qu'on a réussi à arriver en Espoirs ensemble.

????????? #Koné et Amine ??????́