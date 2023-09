information fournie par So Foot • 01/09/2023 à 18:04

Amiens s’offre Andy Carroll

Le gros coup de cette dernière journée de mercato est tout trouvé.

Après les paris, plus ou moins réussis, d’offrir une seconde jeunesse à Ganso, Gaël Kakuta ou encore Papiss Cissé, Amiens tente encore un coup intriguant cet été. Cette fois, c’est au tour d’Andy Carroll de poser ses valises près du stade de la Licorne. L’avant-centre britannique au mètre 93 a fait les beaux jours de Newcastle, Liverpool et West Ham dans les années 2010 et coulait des jours heureux à Reading, en Championship.…

EL pour SOFOOT.com