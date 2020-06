Amiens retient son souffle

Accession en Ligue 1 lors de la dernière seconde de jeu, maintien la saison dernière lors de la dernière journée et suspension de sa relégation en Ligue 2 par le Conseil d'État le mardi 9 juin. Depuis quatre saisons, l'Amiens SC joue son avenir dans le money time et devra encore patienter jusqu'à fin juin avant d'être fixé par la LFP et la FFF. Mais s'il y a relégation, elle sera vécue comme un véritable " tsunami " avec de lourdes conséquences au niveau économique et social pour le club et la ville. Explications.

Restaurant, hôtel et aéroport

"En Ligue 2, il y a moins de réservations avec par exemple, moins de journalistes. Et c'est dommageable pour la ville en matière d'images."Anne Dehu

La relégation d'Amiens en Ligue 2 a déclenché une vague de soutien quasi unanime : Laurent Blanc, Gérard Houllier, Christophe Dugarry, Laurent Delahousse, Xavier Bertrand, et même Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h de TF1. Ce soutien s'est également manifesté au niveau politique, avec un courrier commun adressé à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et signé par plusieurs élus de différentes couleurs politiques dont Barbara Pompili, députée LREM, François Ruffin, député LFI, Jérôme Bignon, sénateur ex-LR, très remonté :L'impact de cette relégation touchera, en premier lieu, le club de football, dont le budget devrait passer de 30 millions d'euros à 15 millions d'euros en raison d'une baisse significative des droits TV. Sans oublier celui du centre de formation, géré par l'association du club, qui va baisser de 3,8 millions d'euros à 2,5 millions d'euros. Si aucun licenciement n'est prévu, des CDD en fin de contrat ne seront pas renouvelés. A contrario, les éducateurs devraient être préservés à condition d'accepter sans doute une baisse de salaire.Économiquement, le club engendre des emplois avec, selon Alain Gest, président d'Amiens Métropole. Principalement dans la sécurité et la restauration (stadiers, hôtesses d'accueil, traiteurs, etc.).SOS intérim, la principale agence, travaille pour le club et affirme qu'il y a