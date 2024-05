Amiens libère une tribune entière pour les supporters d’Auxerre

Un titre, ça se fête même à l’extérieur.

Amiens a prouvé, jeudi, qu’il était encore possible d’être solidaire dans le monde du football professionnel. C’est plus simple qu’on est en pensionnaire du ventre mou de Ligue 2 et qu’on ne joue plus rien, ni la montée ni le maintien, certes. En déplacement à Bastia ce vendredi, le dixième du championnat compte neuf points d’avance sur Troyes, premier relégable de l’antichambre. Pour leur prochain match à domicile, le 10 mai prochain, les Picards ont toutefois eu la classe de réserver une tribune entière du stade de la Licorne aux supporters de l’AJ Auxerre, bien décidés de célébrer la montée en Ligue 1, voire le titre de champion de France de deuxième division, comme il se doit.…

EL pour SOFOOT.com