Amiens: l'ex-repreneur de Whirlpool condamné à du sursis

L'ex-repreneur de Whirlpool à Amiens, Nicolas Decayeux, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à 10 mois de prison avec sursis et 25.000 euros d'amende pour abus de bien sociaux et banqueroute.

Lors de l'audience, le 9 décembre, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis.

"J'attends de voir les motivations du délibéré et de m'entretenir avec mon client pour voir si nous faisons appel de la décision", a réagi l'avocat de M. Decayeux, Me Pascal Lévy.

"La peine est lourde (...) je vais voir dans quel état d'esprit est mon client, sachant qu'il peut avoir envie de tourner une page judiciaire et de retrouver une certaine quiétude", a-t-il ajouté.

M. Decayeux, qui s'est refusé à tout commentaire à l'issue de la décision, avait repris en 2018, via son entreprise WN, 162 des 282 ex-salariés du site Whirlpool, après la délocalisation de la production en Pologne. Mais WN a connu une liquidation un an et demi plus tard.

Il avait expliqué lors de son procès que ce projet avait capoté car les pouvoirs publics et l'entreprise n'avaient pas honoré leurs engagements financiers. "J'avais chiffré le projet à 21 millions. Je n'ai reçu que 9 millions", avait-il fait valoir.

Parmi les griefs qui lui sont reprochés, l'augmentation de sa rémunération à plus de 20.000 euros par mois, ainsi qu'une prime de 25.000 euros. Des chiffres jugés problématiques par l'administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur, compte tenu du chiffre d'affaires: 250.000 euros en 2018.

"J'estime que je suis un talent. Je pense que j'avais ce niveau-là", avait répondu M. Decayeux. "Sur la prime (...) je n'aurais peut-être pas dû, même si j'ai le sentiment que je le méritais."

L'ancienne directrice stratégie de WN, devenue à l'époque sa compagne, a pour sa part était condamnée pour recel d'abus de biens sociaux pour avoir perçu une prime. La confiscation de quelque 20.000 euros sur ses comptes bancaires a été prononcée.

Whirlpool était devenu un totem de la présidentielle en 2017 après un duel-surprise sur le sort du site à Amiens entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Fin novembre, M. Macron avait estimé que WN s'était "comporté comme un chasseur de primes". "Je me suis fait avoir avec vous", avait-il déclaré à d'anciens salariés.