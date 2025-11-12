 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amiante sur le campus parisien de Jussieu: la Cour de cassation valide définitivement le non-lieu
information fournie par AFP 12/11/2025 à 15:16

Une partie des bâtiments du campus de l'université de Jussieu, le 21 octobre 2019 ( AFP / Dominique FAGET )

Une partie des bâtiments du campus de l'université de Jussieu, le 21 octobre 2019 ( AFP / Dominique FAGET )

La chambre criminelle de la Cour de cassation a définitivement validé mercredi le non-lieu dans le dossier de l'amiante sur le campus parisien de Jussieu, en écartant un pourvoi de parties civiles.

La plus haute juridiction judiciaire a considéré que dans ce dossier déclenché par des plaintes en 1996, la responsabilité pénale des établissements publics universitaires Sorbonne-Université et Paris-Cité, héritiers respectifs des universités Paris VI et Paris VII qui étaient abritées dans le campus de Jussieu, ne pouvait être retenue pour des raisons de droit.

L'enquête, débutée en 1996, visait l'université et plusieurs de ses anciens responsables. Paris VI et Paris VII avaient été mises en examen en janvier 2005.

Mais l'information judiciaire s'est conclue par un non-lieu en février 2022. Dans leur ordonnance de février 2022, trois magistrats instructeurs du pôle santé publique de Paris ont estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour renvoyer quiconque devant un tribunal pour blessures, homicides involontaires ou mise en danger de la vie d'autrui.

En appel, en juillet 2023, les magistrats ont estimé l'action publique éteinte, du fait des modifications de la structure juridique des universités.

De toutes les enquêtes sur ce scandale sanitaire, celle sur Jussieu est l'une des plus emblématiques: c'est de cette faculté parisienne qu'était partie, dans les années 1970, la première grande mobilisation dénonçant les intoxications par l'amiante utilisée pour la construction des bâtiments.

Mais après plus de deux décennies d'investigations, la vingtaine de dossiers de l'amiante instruits à Paris se termine depuis plusieurs années sans renvoi devant un tribunal.

Dans la foulée de ces revers devant la justice pénale, des victimes de l'amiante ont déposé en novembre 2021 une citation directe au tribunal judiciaire de Paris, afin d'aboutir au procès de 14 personnes notamment pour homicides et blessures involontaires et complicité de tromperie aggravée.

Mais le tribunal de Paris a déclaré mi-mai 2023 leur demande irrecevable.

En 2012, les autorités sanitaires estimaient que l'amiante, dont l'usage est interdit en France depuis 1997, pourrait causer d'ici à 2025 3.000 décès chaque année par des cancers de la plèvre ou broncho-pulmonaires.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank