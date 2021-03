Ameublement : les Français changent leurs habitudes, le secteur en plein paradoxe

Selon Les Echos , les restrictions de déplacement ont poussé les Français à changer leur rapport à leur intérieur, avec des conséquences sur les types d'achats.

(illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Malgré des résultats en berne pour l'année de 2020, les professionnels du meuble affichent leur optimisme face à des tendances de consommation allant vers une montée en gamme des achats.

Les consommateurs ont ainsi cherché à améliorer leur confort dans l'habitat, faisant monter en qualité les produits vendus. Selon les Echos , les professionnels de l'ameublement affichent leur optimisme, avec une observation de fond : les Français ont changé leur rapport à leur intérieur. "Ce qui porte en ce moment le marché, c'est le dynamisme du renouvellement du mobilier et la montée en gamme" , rapporte ainsi Christophe Gazelle, le directeur de l'institut de prospective et d'études de l'ameublement (IPEA), dans les colonnes du Figaro .

Les "migrations" vers d'autres résidences pendant les confinements ont aussi eu leur impact. "Une partie des Français sont allés s'installer dans leur résidence secondaire, et ont trouvé qu'elles étaient mal adaptées à un séjour plus long, poursuit Christophe Gazelle. "Leur rééquipement va se poursuivre".

Score "plus qu'honorable"

Le marché français de l'ameublement a été pénalisé par la pandémie et la fermeture des points de vente lors des confinements en 2020, à l'exception des meubles de jardin, selon les chiffres publiés mardi 9 mars par des acteurs du secteur. L'an passé, les ventes de meubles ont ainsi reculé de 4,8% pour atteindre 12,7 milliards d'euros, alors qu'elles étaient en progression d'environ 4% un an auparavant, selon les chiffres de la Fnaem, de l'Ameublement français et de l'Institut de prospective et d'études du secteur Ipea.

2020 a en effet "été marquée par la fermeture pendant trois mois de la majorité des points de vente de meubles", souligne cette étude, ce qui a entraîné logiquement un recul des ventes. Toutefois, si le résultat reste négatif, "il n'en constitue pas moins un score plus qu'honorable au vu du contexte sanitaire, social et économique inédit de l'année", selon le communiqué, qui rappelle qu'au premier trimestre 2020, le marché affichait même un repli d'activité de plus de 30%.