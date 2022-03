Ameublement: le secteur redresse la tête en 2021 et dépasse son niveau d'avant-crise

Le marché français de l'ameublement a retrouvé le sourire en 2021, après une année 2020 difficile marquée par les multiples confinements et la fermeture des points de vente, dépassant pour la première fois la barre des 14 milliards d'euros.

Selon les chiffres publiés mardi par la Fnaem, l'Ameublement français et l'Institut de la prospective et d'études du secteur Ipea, les ventes de meubles ont progressé de 14,3% sur un an, pour atteindre 14,55 milliards d'euros, alors que la baisse avait été de 4,8% un an plus tôt.

"Tous les segments parviennent à tirer profit de la bonne santé du marché du meuble pour afficher des résultats en croissance sur l'exercice, même si tous n'affichent pas toutefois la même réussite", souligne l'étude.

La hausse, tirée par les volumes de ventes, profite tout particulièrement au confort intérieur, puisque les cuisines intégrées ont progressé de 19,5% et les canapés, fauteuils et banquettes de 17,5%.

Les cuisines intégrées rejoignent ainsi quasiment le premier segment du marché, le meuble dit "meublant" (qui comprend les meubles de chambres hors literie, les bureaux, les meubles d'appoint hors canapés et fauteuils), avec 28,8% de part de marché contre 32,3%.

Le segment meuble meublant est le seul à connaître une progression inférieure à 10%, bien que proche (+9,3%).

Concernant la distribution, si là encore la hausse concerne tous les vendeurs, elle est nettement plus importante dans les magasins spécialisés (+24,6%) et dans l'ameublement milieu et haut de gamme (+18,9%).

"L'habitat a évolué, notamment avec le télétravail, on sent une évolution plus large de la demande à laquelle nous devons nous adapter. Mais nous pensons qu'il s'agit d'une croissance qui sera durable", a estimé Guillaume Demulier, président du directoire de la Roche Bobois, lors d'une conférence de presse en ligne.

Le rachat de Conforama par Mobilux, la maison-mère de But n'a pas ailleurs pas particulièrement perturbé les professionnels du secteur.

"Aujourd'hui Conforama va mieux, on voit apparaître de nouvelles collections dans les deux enseignes et les industriels français ont su en profiter", a ainsi assuré Philippe Moreau, président de l'Ameublement français.

Sans faire donner de perspective, le secteur reste confiant pour l'avenir, en estimant notamment que l'impact de la guerre en Ukraine devrait être minime, notamment en terme d'approvisionnement, sans empêcher peut-être "quelques tensions momentanées, sans plus", selon M. Moreau.

Le géant suédois du meuble Ikea a augmenté ses prix de 9% en moyenne en 2022 face à la persistance des problèmes de pénuries et de transport cher, un écueil que la filière française évite en se fournissant localement.

