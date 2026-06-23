Américaine cherche écossais passionnément

Cent Américaines célibataires, une armée d’Écossais pour les séduire. Ce pourrait être un super programme de téléréalité si ça n’était pas déjà la vraie vie : plongée dans une soirée dating comme Boston n’en verra plus jamais.

Vanessa a 29 ans, elle a lissé ses longs cheveux bruns et choisi sa plus belle robe noire. Elle aimerait bien rencontrer un garçon honnête et gentil qui lui fasse des compliments sur ses yeux marron, que sa taille ne gêne pas (1,62 mètre), et qui prône la communication, elle veut « tout savoir » , son exigence pose parfois problème. Vanessa est ce que beaucoup sont sur cette terre : célibataire. Elle sort d’une relation de sept ans, ils s’étaient rencontrés à l’école de médecine. Voilà trois mois, elle a décidé de reprendre sa liberté pour, dit-elle, « expérimenter ce que j’aime et ce que je n’aime pas » . Alors ce soir, Vanessa a décidé d’expérimenter les Écossais.

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Par Théo Denmat, à Boston pour SOFOOT.com