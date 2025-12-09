Amende avec sursis en appel pour l'influenceur algérien "Imad Tintin"

Imad Ould Brahim alias "Imad Tintin", influenceur algérien, à Grenoble le 6 janvier 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

L'influenceur algérien "Imad Tintin", condamné en juin dernier à 450 euros d'amende pour une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a vu celle-ci assortie d'un sursis en appel à Grenoble, a indiqué mardi son avocat Me Alexandre Rouvier.

Le trentenaire a été reconnu coupable des faits de "menaces de violences", a indiqué l'avocat à l'AFP. "La cour d'appel a donc diminué la sanction. (...) Cette décision vient établir une vérité judiciaire qui nous paraît conforme à la vérité factuelle", a-t-il dit, soulignant que son client "sort particulièrement abîmé de cette procédure".

Initialement poursuivi pour "provocation directe à un acte de terrorisme", Imad Ould Brahim de son vrai nom, avait été placé en janvier en détention provisoire par le tribunal de Grenoble.

Il était soupçonné d'avoir appelé à la haine dans des vidéos sur TikTok et notamment à "brûler vif, tuer et violer sur le sol français", selon une première traduction de ses propos tenus en arabe dialectal, fournie par un autre influenceur algérien. Il encourait sept ans d'emprisonnement.

Mais une nouvelle expertise avait démontré par la suite que ces propos n'apparaissaient pas dans la vidéo. Jugé en première instance le 23 mai, il avait finalement été condamné à 450 euros d'amende, décision dont le parquet avait fait appel.

L'affaire était survenue en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie, marquée par des expulsions de fonctionnaires de part et d'autre, le rappel des ambassadeurs des deux pays et des restrictions sur les porteurs de visas diplomatiques.

La décision prise en appel "vient renforcer la démonstration de l'indépendance de la justice face à des dossiers politisés et médiatisés à outrance et de manière prématurée sans (...) vérifications sérieuses en amont", a encore souligné Me Rouvier.