information fournie par So Foot • 23/06/2023 à 13:49

Amélie Oudéa-Castéra veut voir Mbappé et Griezmann aux JO

Tout le monde y va de son coup de pression.

Interrogé sur son souhait de voir Kylian Mbappé participer au JO de Paris 2024, Amélie Oudéa-Castéra a déclaré dans une interview à Ouest-France qu’il était « impossible de répondre non à cette question » . L’attaquant du PSG est « une telle source d’inspiration, de fraîcheur » et « l’avoir, ainsi qu’Antoine Griezmann, serait extraordinaire » , a-t-elle ajouté. Petit bémol, les Jeux olympiques ne font pas partie du calendrier FIFA et par conséquent les clubs ne sont pas obligés de laisser leur joueur y participer. La ministre des Sports appelle la Fédération française de football à « géré ça avec habileté » .…

GD pour SOFOOT.com