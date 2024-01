Amélie Oudéa-Castéra va-t-elle aussi se prendre les pieds dans la FFF ?

La toute nouvelle « super-ministre » de l’Éducation nationale, des Sports et des Jeux olympiques, Amélie Oudéa-Castéra se découvre des casseroles tous les jours. Après le scandale du Lycée Stanislas, c’est désormais son dépassement de fonctions dans l’épineux dossier de la FFF qui la rattrape.

Dès sa nomination aux Sports en mai 2022, Amélie Oudéa-Castéra avait rapidement découvert à quel point un stade de foot s’avérait un terrain bien plus dangereux politiquement, et exposé médiatiquement, que les courts de tennis qu’elle couvrait auparavant dans ses fonctions, fort bien rémunérées, à la FFT. Elle avait de la sorte essuyé les plâtres de Gérald Darmanin lors de la calamiteuse finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Elle avait ensuite dû traverser une Coupe du monde polémique au Qatar ou encore se coltiner la question des supporters. Enfin et évidemment le cas Noël le Graët, dans un long bras de fer avec l’ancien président de la FFF, dans lequel elle avait reconnu avoir quasiment demandé sa tête au président de la République. L’ancien maire de Guingamp avait sous-estimé la proximité de la ministre avec Emmanuel Macron, son ancien camarade de banc à l’ENA, de la même manière qu’il découvrira la puissance d’un tweet de Kylian Mbappé. Au final, Amélie Oudéa-Castéra pouvait se targuer d’avoir plutôt bien rempli son rôle et conduit la gestion de crise avec l’élection de Philippe Diallo, certes un fidèle du Breton, mais bien plus policé et présentable.

Seulement cette histoire risque de revenir s’ajouter à la liste des erreurs qui accompagnent sa promotion au sein du gouvernement, à l’image donc de l’épisode autour de l’établissement privé catholique très conservateur Stanislas, où elle a scolarisé ses enfants. Cette fois, le mal provient du rapport rendu par la commission d’enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives. Si, comme l’a regretté devant les députées Patrick Vieira, on ne peut que douter de la postérité de ce rapport, il se peut que les témoignages de certains acteurs et actrices de ce théâtre de l’entre-soi sportif débouchent sur des suites politiques et judiciaires fort ennuyeuses pour « AOC ».…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com