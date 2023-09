Amélie Oudéa-Castéra estime qu’on « aurait dû arrêter » PSG-OM

Ce Classique laissera des traces.

« Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes […] . Il est urgent de les éradiquer de nos stades » , écrivait la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra lundi, au lendemain d’un PSG-OM au cours duquel de nombreux chants peu subtils avaient été entonnés par les tribunes (et même par les joueurs parisiens). Ce jeudi, AOC a été plus loin : « Oui, on aurait dû arrêter ce match , a-t-elle affirmé devant les caméras . Je pense que ces protocoles d’arrêt des matchs en cas de chants homophobes, en cas d’incitation à la haine, parce qu’il s’agit de ça, oui c’est nécessaire. Ça s’est fait par le passé, en 2018, 2019, ça se fait beaucoup moins depuis un certain temps. » …

JB pour SOFOOT.com