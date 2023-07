Amélie Oudéa-Castera défend le retour de Benjamin Mendy

Parole à la défense.

Invitée sur le plateau de France Info ce jeudi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a balayé le spectre de l’actualité sportive : suspicion de dopage sur le Tour de France, préparation des Jeux olympiques ou encore Mondial féminin. L’ancienne joueuse de tennis a aussi été interrogée sur l’affaire Benjamin Mendy. Récemment jugé non coupable de viol et de tentative de viol, le champion du monde 2018 a rebondi très rapidement en signant ce mercredi au FC Lorient. Un retour à la normale qui ne gêne pas la membre du gouvernement : « Je pense qu’il y a deux choses qui sont importantes. La première, c’est de se dire qu’il a été acquitté. Il y a eu ces deux procès, ces verdicts de la justice britannique. Et si quand on est acquitté, cela génère la même suspicion que quand on est accusé, alors on perd le sens de la justice. Benjamin Mendy a été acquitté. » …

EL pour SOFOOT.com