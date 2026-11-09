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Amélie Nothomb annonce qu'elle rejoint les éditions Gallimard (communiqué à l'AFP)
information fournie par AFP 09/11/2026 à 14:33

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La romancière Amélie Nothomb pose le 26 février 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

La romancière Amélie Nothomb pose le 26 février 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'écrivaine belge Amélie Nothomb a annoncé lundi, dans un communiqué transmis à l'AFP, qu'elle quittait son éditeur historique, Albin Michel, pour rejoindre les Éditions Gallimard.

"Je rejoins les Éditions Gallimard qui me font l'honneur de m'accueillir", écrit l'autrice, l'une des plus lues en France.

"L'adolescence du perroquet", sorti en août, "sera mon dernier roman publié aux Éditions Albin Michel", ajoute-t-elle.

Amélie Nothomb n'avait jusqu'à présent pas confirmé les informations sur son transfert qui agitent le monde de l'édition depuis plusieurs jours, annoncées par certains médias, dont Le Parisien. Ni Albin Michel ni Gallimard n'ont communiqué sur ce dossier.

La romancière de 60 ans a publié 35 romans chez Albin Michel depuis 1992, année de sortie de son premier roman, "Hygiène de l'assassin".

"Après avoir confié 35 romans à Albin Michel, j'ai annoncé à Antoine Gallimard (le PDG de Gallimard, NDLR) que je publierai les 35 prochains dans sa prestigieuse maison", annonce-t-elle dans le communiqué.

Le départ d'Albin Michel "advient au moment où Francis Esmenard, mon éditeur, a choisi de prendre du recul", explique Amélie Nothomb, en le remerciant "pour sa confiance, ses conseils avisés, et sa fidélité".

L'autrice ajoute qu'elle regrette "le virage emprunté par la nouvelle direction des Éditions Albin Michel". "Je ne me reconnais plus dans ses valeurs, ni ses méthodes", écrit-elle.

Elle cite comme "preuve" le "licenciement de Florence Godfernaux, (sa) talentueuse attachée de presse et amie depuis 33 ans".

"Le compagnonnage avec Albin Michel est désormais impossible, mais je n'oublierai pas les équipes qui ont œuvré à mon succès", affirme l'autrice.

Malgré le succès de ses romans, Amélie Nothomb n'a jamais obtenu le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français.

Elle a en revanche été récompensée par le Grand prix du roman de l'Académie française en 1999 et le prix Renaudot en 2021.

Membre de l'Académie royale de littérature de Belgique, Amélie Nothomb partage son temps entre Paris et Bruxelles, avec une passion particulière pour le Japon. Son œuvre est traduite en une quarantaine de langues.

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4 commentaires

  • 15:41

    Justement je m'inquiétais pour elle......:(

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