Amélie de Montchalin souhaite une relation "loyale et équilibrée" avec le Royaume-Uni après le Brexit

Vendredi à minuit, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Suivront 11 mois de négociations entre Londres et Bruxelles.

La ministre des Affaires européennes Amélie de Montchalin, le 7 janvier 2020 à l'Élysée. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Trois ans et demi après la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, le Brexit va finalement intervenir vendredi 31 janvier à minuit. Les échanges quotidiens entre le Royaume-Uni et l'UE vont continuer comme avant jusqu'à fin 2020. Pendant cette période de transition de 11 mois, Londres et Bruxelles vont négocier leur relation future.

La ministre française des Affaires européennes Amélie de Montchalin a souhaité mardi 28 janvier que le Royaume-Uni et l'Union européenne puissent parvenir à une relation "loyale et équilibrée" après le Brexit. "Nous allons rester très proches géographiquement, et nous devrions nous donner les moyens de parvenir à une relation loyale et équilibrée", a souligné Mme Montchalin en marge d'un conseil des ministres de l'UE à Bruxelles, le dernier auquel les Britanniques doivent participer. "Aujourd'hui, nous perdons un partenaire, un membre, j'ai l'impression aussi que le Royaume-Uni va perdre beaucoup de soutien dans les différentes négociations qu'il veut ouvrir dans les prochaines semaines, comme les discussions commerciales avec les États-Unis, et d'autres, où le Royaume-Uni va se retrouver seul désormais".

Elle a plaidé pour un cadre "réaliste" pour la future relation entre les futurs divorcés. "Si Boris Johnson veut un accord en 11 mois avec zéro quota et zéro tarif (droit de douane), il faut que nous donnions les garanties d'avoir zéro dumping" , a-t-elle martelé. "C'est une négociation assez simple si on pose bien les termes du débat, on peut aussi la rendre très compliquée si on dit des choses peu cohérentes".

Son homologue allemand Michael Roth, dont le pays prendra la présidence tournante de l'UE au deuxième semestre 2020, a rappelé qu'il n'y avait "pas beaucoup de temps" pour la négociation. "Tout le monde doit réaliser que les petits jeux doivent cesser maintenant. Nous avons gâché beaucoup de temps ces derniers mois avec tous les va-et-vient, particulièrement au Royaume-Uni", a-t-il observé. "Notre offre est sur la table: une relation aussi proche que possible. Et c'est principalement aux Britanniques de dire clairement comment ils voient la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni".