AME, quotas... : les mesures du gouvernement pour une immigration «maîtrisée»

« Je crois que nous avons trouvé le juste équilibre entre droits et devoirs », a avancé Édouard Philippe en introduction, avec pour objectif de « reprendre le contrôle ».Malgré la gêne déclenchée au sein de la majorité comme de l'opposition, depuis la rentrée, sur le sensible sujet de l'immigration, accrue par l'interview d'Emmanuel Macron dans l'hebdomadaire Valeurs actuelles, le Premier ministre et quatre de ses ministres ont dévoilé ce mercredi à midi, à l'issue d'un Comité interministériel sur l'immigration, les changements qui seront instaurés dans la politique migratoire française.Outre l'instauration de « fourchettes » de quotas pour l'immigration économique, qui seront fixés annuellement par le Parlement, comme nous le révélions lundi soir, et ce dès l'été prochain, selon les besoins de main-d'œuvre des entreprises, le gouvernement a confirmé plusieurs points.Une importante réforme de l'AMEL'aide médicale d'Etat sera réduite de moitié (passant de 12 à 6 mois) pour les déboutés du droit d'asile et les sans papiers, a annoncé Agnès Buzyn, ministre de la Santé. La réforme se fera par décret. Il y aura un délai de carence de trois mois pour les ressortissants étrangers - sauf les mineurs - ; pour ceux arrivés en France avec un visa touristique, le délai ne débutera qu'à « l'expiration de leur visa », a-t-elle poursuivi. Afin de renforcer les contrôles, la demande d'AME devra se faire sur « comparution physique ».De même, la ministre a annoncé que pour certains actes, les bénéficiaires de l'AME devraient obtenir un accord préalable. Seront concernées, par exemple, les chirurgies du genou, de la hanche ou de l'œil (cataracte). LIRE AUSSI > Droit d'asile, AME, flux migratoires : le vrai du faux sur l'immigration en FranceLa remise à plat du système de regroupement familial n'aura pas lieu« Nous avons un dispositif suffisamment carré pour que je ...